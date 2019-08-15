Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Babaeski
, Lüleburgaz
, Kofçaz
ve Demirköy
ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki yedi grubu tespit etti.
Ekipler Irak
, Afganistan
, Fas
ve Cezayir
uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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