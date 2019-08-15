Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'de 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, Babaeski, Lüleburgaz, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına kaçış hazırlığındaki yedi grubu tespit etti.
Ekipler Irak, Afganistan, Fas ve Cezayir uyruklu 41 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli, Lüleburgaz, Babaeski, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: AA
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