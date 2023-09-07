İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiflik - Son Dakika

İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiflik

Son Güncelleme: 07.09.2023 18:26

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesini vuran şiddetli sağanak sele neden olmuş ve bölgedeki "Sisli Vadi" bungalov evlerinde konaklayan 6 kişi yaşamını yitirmişti. Ruhsata aykırı inşa edildiği ortaya çıkan tesisin vergi levhasında, "Karma çiftlik", "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" isimleriyle faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, "Sisli Vadi" bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişi yaşamanı yitirdi. Bungalov evlerin vergi levhasında, faaliyet alanı olarak, "Karma çiftlik", "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiftlik

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde önceki gün meydana gelen kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi içinde yer alan turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz, emekli öğretmen Raile Şimşek ve eşi Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiftlik

"RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ"

"Sisli Vadi" adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği tespit edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin arandığı sel felaketinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, "Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi Sisli Vadi'de bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle vatandaşlarımızın vefat etmesi hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiftlik

SOSYAL MEDYADA TANITIM

Bir turizm gıda tarım ve hayvancılık şirketi üzerine kayıtlı bungalov evlerin işletmecisi olduğu belirtilen ve gözaltı kararı verilen Bülent B.'nin aranmasının sürdüğü belirtildi. "SisliVadi" adı altında sosyal medyada tanıtımı yapılan bungalov evlerin vergi levhasında faaliyet alanı olarak "Karma çiftlik", olarak gösterildi. "Bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim" adı altında faaliyet yürüttüğü ortaya çıkan tesislerin tanıtımlarının yapıldığı resmi internet sitesi ile bazı sosyal medya hesaplarının olayın ardından kapatıldığı görüldü.

İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiftlik

"DOĞADA UYANMAK, DOĞAYA UYANMAK" ADI ALTINDA TANITIM YAPMIŞLAR

Yaşanan selde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bungalov evlerin tanıtımını şirket, "Doğada uyanmak, doğaya uyanmak", "Oksijeni bol, stresi az" adı altında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı görüldü. Taş evler, teras evler, tiny house, ahşap çiftlik evi, ikiz ahşap evler, ikiz Safranbolu evinin bulunduğu belirtilen tanıtımlarda, "Sisli Vadi İğneada'da; doğanın ortasında, doğayla bir olmak ve oksijeni bol, stresi az bir deneyim yaşamak ister misiniz? Her anının tadını doyasıya çıkaracağınız konfor ve doğanın bir arada olduğu benzersiz bir tatil Sisli Vadi İgneada, ekolojik doğal yaşam çiftliğimizde sizi bekliyor. İster çiftlik evlerimizden birinde, ister kendi çadırınız ya da karavanınızla konaklayabilir, ister günübirlik misafirimiz olabilir, eşsiz manzaramızda keyfinize keyif katacak açık büfe kahvaltıya ya da gün boyu yemek hizmeti vermeye başlayan restoranımıza gelebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiftlik
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiflik - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Kırklareli'ndeki selde 6 kişinin hayatını kaybettiği o çiflik - Son Dakika
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