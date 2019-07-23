Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 50 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırklareli'de 50 kaçak göçmen yakalandı

48 dakika önce

Kırklareli'de jandarma ekiplerince 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'de 50 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Kırklareli'de jandarma ekiplerince 50 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Bulgar polisi tarafından darp edildikten sonra değerli eşyaları alınarak geri gönderildiklerini iddia etti.

Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda farklı uyruktaki 50 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin alınan ifadelerinde, sınırı geçtikten sonran Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip geri gönderildiklerini iddia etti.

Yakalanan kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 19:00:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 50 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]