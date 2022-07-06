Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü - Son Dakika
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Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü

06.07.2022 14:02
Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü

Kırklareli'de henüz belirlenemeyen bir sebeple buğday tarlasında çıkan yangında 55 dekar alan küle döndü.

Kırklareli'de henüz belirlenemeyen bir sebeple buğday tarlasında çıkan yangında 55 dekar alan küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç ve Ertuğrul köyleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 25 dekar buğday tarlası ve 30 dekar balyalamaya hazır saman olmak üzere toplamda 55 dekar alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ

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Kırklareli'nde 25 dekar buğday ekili alan yandı Kırklareli'nde 25 dekar buğday ekili alan yandı KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (6) KIRKLARELİ - Lüleburgaz'da yolcu otobüsü devrildi (6)
Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de 55 dekar buğday tarlası küle döndü - Son Dakika
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