Kırklareli'de 58 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde E-80 otoyolu çıkışında saat 11.00 sıralarında yapılan otoyol denetimi sırasında durdurulan şüpheli minibüste toplam 46 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar Pehlivanköy ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan aracın sahibi B.G.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Yunanistan'a kaçarken yakalandılar



Bir diğer düzensiz göçmen olayı ise Babaeski ilçesinde yaşandı. Babaeski'nin otoyol çıkış noktasında yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir araç içerisinde 7 yabancı uyruklu kişi olduğunu tespit etti. Yapılan soruşturma sonucunda kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı öğrenildi. Öte yandan yine Babaeski'de CİMER'e yapılan "İş yerinde izinsiz yabancı uyruklu şahıs çalıştırılıyor" ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, E.B. tarafından işletilen iş yerinde 2 yabancı uyruklu kişinin yasa dışı olarak çalıştırıldığını tespit etti. Her iki olayda yakalanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Tüm bunların yanı sıra Demirköy ilçesine bağlı Armutveren köyünde yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kişilerin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - KIRKLARELİ