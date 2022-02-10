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Kırklareli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı

10.02.2022 18:49
Kırklareli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı

KIRKLARELİ'de, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö., saklandığı evde yakalandı.

KIRKLARELİ'de, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö., saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli'de yaşayan N.Ö.'nün FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında Konya adli makamlarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasına istinaden yakalama emri bulunduğunu tespit etti. Konuyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ö.'nün İstasyon Mahallesi 28'inci Sokak üzerinde bir apartmanda oturduğunu tespit ettiği evine operasyon düzenledi. Evde saklanan N.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, aynı adreste annesi A.K. ve kız kardeşi İ.K.'nın da bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan aramada ise 1 dizüstü bilgisayar, içinde örgütsel içerik yer alabileceği değerlendirilen 1 defter, 1 cep telefonu, 1 sim kart takılı internet modem, 1 kira sözleşmesi ve Kırklareli Belediyesi su abonman makbuzu ele geçirilip, el konuldu.CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan N.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayrıca evi kiralayan M.F.Ö. ve kiraya veren Y.K. hakkında da 'Terör örgütü üyesi şahsın saklanmasına yardım etme' suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
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