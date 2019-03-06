Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 61 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de 61 Kaçak Göçmen Yakalandı

38 dakika önce

Kırklareli'de yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'de 61 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'de yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde jandarma ekipleri Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahısların olduğunu tespit ederek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki ayrı grup halinde olan Irak, Afganistan ve İran uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 kişi de gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:28 Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Avrupa, Kırklareli, 3. Sayfa
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