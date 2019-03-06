Kırklareli'de 61 Kaçak Göçmen Yakalandı
38 dakika önce
Kırklareli'de yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli
'de yasadışı yollardan Avrupa
ülkelerine kaçmaya çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz
ve Babaeski
ilçesinde jandarma ekipleri Avrupa ülkelerine yasadışı yollardan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahısların olduğunu tespit ederek operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iki ayrı grup halinde olan Irak
, Afganistan
ve İran
uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen 4 kişi de gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:28 Kaynak: İHA
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