Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 643 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Kırklareli'de 643 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'de 643 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığınca 643,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'de 643 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli'de İl Jandarma Komutanlığınca 643,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Vize ilçesi Okçular köyü sınırlarında şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 643,5 litre kaçak alkollü içki ile mükerrer kullanıma uygun 289 adet TAPDK bandrollü içki kapüşonu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli K.S. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda suç unsurlarına el konuldu.

(Halil Dağ/İHA)

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:59:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 643 litre kaçak içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]