Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı

25.11.2020 16:23
Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de yakalanan 7 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Kırklareli'de yakalanan 7 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde BOTAŞ Ana Ölçüm İstasyonu'na gelen sığınmacılar yardım talebinde bulundu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 7 sığınmacıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedildikten sonra değerli eşyalarının alındığını ve Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli, Jandarma, Türkiye, Bulgar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı - Son Dakika


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