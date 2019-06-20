Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı
34 dakika önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
'nin Vize
ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Vize- Kıyıköy
beldesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, şüpheli tavırlar sergileyen D.E. isimli şahıs arandı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 8 gram kubar esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRKLARELİ
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