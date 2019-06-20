Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı
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Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı

34 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.

Kırklareli'de 8 gram kubar esrar yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 8 gram kubar esrar yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Vize- Kıyıköy beldesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, şüpheli tavırlar sergileyen D.E. isimli şahıs arandı. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde 8 gram kubar esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:03 Kaynak: İHA
Kıyıköy, Vize, Kırklareli, Güncel
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