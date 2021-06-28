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Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı

28.06.2021 16:33
Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'de yurda yasadışı yollarla giriş yapan 9 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı ve Malkoçlar köylerinde sığınmacıların bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından iki ayrı bölgede yapılan incelemede 9 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yakalanan 9 sığınmacı jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, Mülteci, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de 9 sığınmacı yakalandı - Son Dakika


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