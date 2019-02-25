Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Ağıldaki 43 Kuzudan 4'ü Çalındı

Kırklareli'de Ağıldaki 43 Kuzudan 4'ü Çalındı

11 dakika önce

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ağılda bulunan 43 adet kuzudan 4'ü çalındı.

Kırklareli'de Ağıldaki 43 Kuzudan 4'ü Çalındı, System.String[]
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde ağılda bulunan 43 adet kuzudan 4'ü çalındı.

Olay, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. isimli şahsın köy yakınında bulunan ağılına 43 kuzuyu bıraktı. Ertesi gün ağıla kontrole giden H.Ö. isimli şahsı 4 kuzunun eksik olduğunu fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemede bulunan jandarma ekiplerince kuzuların çalındığı göz önünde bulundurularak hırsızlık olayına karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:50 Kaynak: İHA

Jandarma, Kofçaz, Kırklareli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şüpheli Kadından 1 Yıl Sonra Gelen Yasak Aşk İtirafı: Eşim, Dayısıyla İlişkim Olduğunu Öğrenince Öldürdü Lastiklerine Ateş Açılarak Durdurulan Minibüsten Çalıntı 20 Küçükbaş Çıktı

"JİTEM'ci Albayım" Dedi, 570 Bin Lira Dolandırdı Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:01:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Ağıldaki 43 Kuzudan 4'ü Çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]