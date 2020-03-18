Kırklareli'de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği - Son Dakika

KIRKLARELİ Valiliği tarafından, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla, "Panik yapma kitap oku" sloganıyla 'Eller ellerle değil kitapla buluşuyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, şehir genelindeki kitaplıklardan kitap alarak okuyanlar arasında yapılacak çekilişle 25 kişiye tam, 100 kişiye yarım ve 100 kişiye çeyrek altın hediye edilecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 'Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor' projesi kapsamında makam odasında kurum müdürleriyle bir süre kitap okuyarak, projeyi başlattı. Vali Bilgin yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek, vatandaşları salgından koruyabilmek için yeni tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi. Vali Bilgin, vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasının gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve yöneticilerin mücadelelerini sürdürdüğünü kaydetti.Vatandaşların evlerinde televizyon izlemek veya internette vakit geçirmek yerine kitap okuması gerektiğini belirten Vali Bilgin, "18 Mart- 30 Nisan'da en çok kitap okuyan 25 vatandaşımız tam altın, 100 vatandaşımız yarım altın, 100 vatandaşımız da çeyrek altınla ödüllendirilecek. Ellerin ellerle değil kitapla buluşması için hepinizi okumaya davet ediyorum. Okumak altın değerindedir. Okumak insana hem bilgi kazandırır hem de virüse karşı insanı güçlendirir. Çünkü ellerimizi ellerle değil kitapla buluşturacağız" dedi.