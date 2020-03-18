Kırklareli'de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği - Son Dakika

Kırklareli'de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği

6 saat önce

KIRKLARELİ Valiliği tarafından, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla, "Panik yapma kitap oku" sloganıyla 'Eller ellerle değil kitapla buluşuyor' projesi hayata geçirildi.

Kırklareli'de, altın ödüllü 'Panik yapma kitap oku' etkinliği, System.String[]

KIRKLARELİ Valiliği tarafından, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla, "Panik yapma kitap oku" sloganıyla 'Eller ellerle değil kitapla buluşuyor' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, şehir genelindeki kitaplıklardan kitap alarak okuyanlar arasında yapılacak çekilişle 25 kişiye tam, 100 kişiye yarım ve 100 kişiye çeyrek altın hediye edilecek.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin,  'Eller Ellerle Değil Kitapla Buluşuyor' projesi kapsamında makam odasında kurum müdürleriyle bir süre kitap okuyarak, projeyi başlattı. Vali Bilgin yaptığı  açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek, vatandaşları salgından koruyabilmek için yeni tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi. Vali Bilgin, vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamasının  gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve yöneticilerin mücadelelerini sürdürdüğünü kaydetti.Vatandaşların evlerinde televizyon izlemek veya internette vakit geçirmek yerine kitap okuması gerektiğini belirten Vali  Bilgin, "18 Mart- 30 Nisan'da en çok kitap okuyan 25 vatandaşımız tam altın, 100 vatandaşımız yarım altın, 100 vatandaşımız da çeyrek altınla ödüllendirilecek. Ellerin ellerle değil kitapla buluşması için hepinizi okumaya davet ediyorum. Okumak altın değerindedir. Okumak insana hem bilgi kazandırır hem de virüse karşı insanı güçlendirir. Çünkü ellerimizi ellerle değil kitapla buluşturacağız" dedi.


Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:04 Kaynak: DHA

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