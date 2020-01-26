Kırklareli'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Kırklareli'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

6 saat önce

Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kavaklıspor ile Kaynarca Gençlikspor arasında oynan maçın ardından yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kırklareli'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı, System.String[]

Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kavaklıspor ile Kaynarca Gençlikspor arasında oynan maçın ardından yaşanan gerginlik jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavaklı beldesindeki Naim Süleymanoğlu Stadı'nda, Ömer Şivka'nın yönettiği karşılaşmada futbolcular arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Kaynarca Gençlikspor'dan iki oyuncunun kırmızı kart gördüğü ve 1-1 sona eren maçın ardından iki takımın oyuncuları tartıştı.

Futbolcuların soyunma odasına girdiği esnada Kavaklıspor taraftarları, rakip takım oyuncuları ve taraftarlarına tepki gösterdi. Teller üzerinden atlamak isteyen taraftarlara jandarma ekipleri müdahale etti.

Ekipler, taraftarlara biber gazı sıkarak tartışmanın büyümesini önledi.

Bu sırada bir babanın, jandarmanın sıktığı biber gazından oğlunun etkilenmemesi için verdiği mücadele dikkati çekti. Biber gazından bazı jandarma ekipleri ve taraftarlar etkilendi.

Kaynarca Gençlikspor futbolcuları ve taraftarları jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında beldeden ayrıldı.

Kırklareli, Jandarma, Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı
Angele Merkel'in İstanbul paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Allah'a ısmarladık Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe'nin erteleme açıklamasına Trabzonspor'dan yanıt: Erteleme talebi TFF'den geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 00:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]