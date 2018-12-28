Kırklareli'de Asayiş

Kırklareli
'de bir evden tarım malzemeleri çalındı.
Alınan bilgiye göre, Asilbeyli köyünde İ.B'ye ait eve giren kişi ya da kişilerce tırmık, çapa, burgu ile 50 adet alüminyum plaka çalındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı Vize
ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Evrencik köyünde E.K'nin evinin bahçe duvarını onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düştü.
Yarlanan E.K, vatandaşlar tarafından götürüldüğü Vize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.