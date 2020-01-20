Kırklareli'de asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'de asayiş

6 saat önce

Babaeski ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı.

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Babaeski ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hazinedar köyünde M.D. ve eşi F.D. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedavi altına alındı.

Düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Zehirlenme

Kırklareli'de mantar yiyen kişi zehirlendi.

Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde A.T. ormandan topladığı mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Vize Devlet Hastanesine müracaat eden A.T'nin mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alınan A.T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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