Kırklareli'de asayiş - Son Dakika

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Kırklareli'de asayiş

6 saat önce

Demirköy ilçesinde kaçak avlanan kişi yakalandı.

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Demirköy ilçesinde kaçak avlanan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Limaköy Böğürtlen Dere mevkisinde R.M'nin kaçak avlandığı bilgisine ulaşan Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Ekipler R.M'yi suç üstü yakaladı.

Şüpheli R.M. hakkında hazırlanan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Yüksekten düşen kişi yaralandı

Pehlivanköy ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, evinin çatısını onaran C.T. dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Yaralanan C.T. yakınları tarafından Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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