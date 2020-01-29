Kırklareli'de asayiş - Son Dakika

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Kırklareli'de asayiş

6 saat önce

Babaeski ilçesinde 1860 makaron ele geçirildi.

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Babaeski ilçesinde 1860 makaron ele geçirildi.

Karahalil beldesinde jandarma ekipleri, G.B'nin işletmesinde arama yaptı. Aramada yaklaşık 1 kilogram tütün ile 1860 makaron bulundu.

Olayla ilgili G.B. gözaltına alındı.

Kaçak kazı

Kırklareli'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, düzenlediği operasyonda A.A, M.Y. ve M.T'yi kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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