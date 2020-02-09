Kırklareli'de asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'de asayiş

6 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ses ve gaz fişeği atabilen silah ele geçirildi.

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ses ve gaz fişeği atabilen silah ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadırlı köyünde asayiş kontrolü sırasında F.U yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada, ses ve gaz fişeği silahı ile silaha ait şarjör bulundu.

F.U, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlıktan aranan kişi yakalandı

Kırklareli'de hırsızlık suçundan araması bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan S.E'yi ziyarete giden G.K'nın yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan G.K, gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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