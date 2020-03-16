Kırklareli'de Atatürk Evi ziyarete kapatıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında başta Atatürk Evi olmak üzere tüm müzeler ziyarete kapatıldı, etkinlikler iptal edildi.

Kırklareli Belediyesi, kentte halkın yoğun ziyaret ettiği Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve Zübeyde Hanım Spor Merkezi'ni koronavirüse karşı geçici olarak ziyarete kapatıp, sosyal ve kültürel etkinlikleri erteledi. Öte yandan, kentte kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplu ulaşım araçları, camiler ve okullarda dezefente çalışmalarına devam ediliyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu , "Covid-19 tedbiri için tüm müzelerimizi geçici olarak kapatıyor, etkinliklerimizi erteliyoruz. Halkımızın sağlığı için tüm toplu taşıma araçlarımızı ve gün içinde temas edilen noktaları sürekli dezenfekte ediyoruz.

Çalışmalarımızı aralıksız devam ediyor. Yoğun şekilde hafta sonu da olmak üzere ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını yapıyor. Halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getiriyoruz. Lütfen siz de günlük hayatta sosyal mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın, kişisel hijyeninize dikkat edin" dedi.