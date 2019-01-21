Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Avcı Denetimleri

Kırklareli'de Avcı Denetimleri

2 saat önce

Kırklareli'de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 42 avcı kontrol edildi.

Kırklareli'de Avcı Denetimleri, System.String[]
Kırklareli'de av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 42 avcı kontrol edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 42 kişi kontrol edildi. 4915 sayılı kara avcılığı kanununa aykırı avcılık yapan kişiye rastlanılmazken kontroller hakkında yapılan açıklamada, "Kurallara uygun avcılık yapan avcı dostlarımızın haklarını korumak için kontrollerimiz devam edecektir" denildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel
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