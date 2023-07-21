Kırklareli'de Babasını Bıçakla Öldüren Sanık Hakkında 24 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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Kırklareli'de Babasını Bıçakla Öldüren Sanık Hakkında 24 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı

21.07.2023 10:02

Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren ve 'alkollüydüm hatırlamıyorum' şeklinde savunma yapan sanık hakkında 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanığın babasını haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu işlediği belirtilerek cezalandırılması talep edildi.

Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren ve "alkollüydüm hatırlamıyorum" şeklinde savunma yapan sanık hakkında 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kolluk fezlekesi, şüpheli savunması, adli sicil kaydı, güvenlik kamerası çözümleri ve raporların yer aldığı iddianamede, tutuklu sanık Anıl M'nin, babası Özcan M'yi haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mağdur ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede sanığın önce kolonya, ardından da alkollü içki içip ailesiyle yaşadığı eve gittiği, tartışma sonucu babasını birçok kez bıçakladığı anlatıldı.

Olay

Kırklareli'nde 16 Mayıs'ta babası Özcan M'yi bıçakla öldüren zanlı Anıl M. gözaltına alınmıştı.

Polis merkezinde verdiği ifadesinde "alkollüydüm hatırlamıyorum" şeklinde savunma yapan Anıl M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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