Kırklareli'de balkan geleneği 'koleda' kutlandı - Son Dakika
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Kırklareli'de balkan geleneği 'koleda' kutlandı

32 dakika önce

Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandıKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda' düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda' düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle bin yıldır kutlanan geleneksek 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini korku makyajlar boyayarak evlerin camlarını çalarak korku yarattı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halkları tarafından farklı isimlerle kışın en soğuk gecelerinde düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Büyükmandıra Beldediyesi tarafından düzenlenen geceye katılan kalabalık yüzlerini korkutucu makyajlarla boyayıp beyaz çarşaf giydi. Koleda kutlamaları öncesi evlerde toplanan halkın yüzlerce yıldır olduğu gibi toplanarak korku hikayeleri anlattı. Korku hikayelerin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı ellerinde meşalelerle evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyen evlerdekiller korktu.

'BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK'

Geleneksel 'Koleda' gecesinin binyıldır devam eden Balkan geleneği olduğunu söyleyen Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Koleda bizim belde halkının bin yıldır kutladığı gelenek. Kışın soğuk gecelerinde evlerde toplanan yöre halkı korkunç hikayeler anlatarak korkutuluyor. Daha sonra kabak tatlısı pişirip yeniyor. Koleda gecesinde kabak tatlısı yiyenler korkmuyor. Bizde burada bu geleneği canlandırmak için toplandık. "dedi.

BU GECE KORKU GECESİ

Geceye farklı korku film karakterleri ile katılanlar 'Koleda'nın en korkunç gece olduğunu söyledi. Usta makyözler tarafından yüzlere yapılan korkutucu makyajlar ve ellerinde meşalerle kadından erkeğe, çocuktan yaşlıya hemen herkesin eğlendiği gecede hazırlanan korku maketleri dikkat çekti. Koleda'ya giydiği korkutucu köstümle katılan Özlem Kara, "Bu gece Balkan geleneğini canlandırmak için buradayız. Bu gece çok korkunç bir gece olacak"dedi.

Belediye önünde kortej oluşturan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçti. Koleda gecesi burada düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kırklareli'de Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde Balkan geleneği olan 'Koleda' düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle bin yıldır kutlanan geleneksek 'Koleda' gecesine katılanlar, beyaz çarşaf giyip yüzlerini korku makyajlar boyayarak evlerin camlarını çalarak korku yarattı.

Trakya'nın çeşitli bölgelerinde yöre halkları tarafından farklı isimlerle kışın en soğuk gecelerinde düzenlenen korku geceleri, Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 'Kolega' adıyla kutlanıyor. Büyükmandıra Beldediyesi tarafından düzenlenen geceye katılan kalabalık yüzlerini korkutucu makyajlarla boyayıp beyaz çarşaf giydi. Koleda kutlamaları öncesi evlerde toplanan halkın yüzlerce yıldır olduğu gibi toplanarak korku hikayeleri anlattı. Korku hikayelerin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı ellerinde meşalelerle evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyen evlerdekiller korktu.

'BİN YILDIR DEVAM EDEN GELENEK'

Geleneksel 'Koleda' gecesinin binyıldır devam eden Balkan geleneği olduğunu söyleyen Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, "Koleda bizim belde halkının bin yıldır kutladığı gelenek. Kışın soğuk gecelerinde evlerde toplanan yöre halkı korkunç hikayeler anlatarak korkutuluyor. Daha sonra kabak tatlısı pişirip yeniyor. Koleda gecesinde kabak tatlısı yiyenler korkmuyor. Bizde burada bu geleneği canlandırmak için toplandık. "dedi.

BU GECE KORKU GECESİ

Geceye farklı korku film karakterleri ile katılanlar 'Koleda'nın en korkunç gece olduğunu söyledi. Usta makyözler tarafından yüzlere yapılan korkutucu makyajlar ve ellerinde meşalerle kadından erkeğe, çocuktan yaşlıya hemen herkesin eğlendiği gecede hazırlanan korku maketleri dikkat çekti. Koleda'ya giydiği korkutucu köstümle katılan Özlem Kara, "Bu gece Balkan geleneğini canlandırmak için buradayız. Bu gece çok korkunç bir gece olacak"dedi.

Belediye önünde kortej oluşturan grup camları çalıp belde halkını korkuttu. Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçti. Koleda gecesi burada düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kırklareli'de balkan geleneği 'koleda' kutlandı

Büyükmandıra, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:12 Kaynak: DHA
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Kırklareli'de Balkan geleneği "Koleda" kutlandı
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