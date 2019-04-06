Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Bekleyiş Sürüyor

Kırklareli'de Bekleyiş Sürüyor

40 dakika önce

Kırklareli'de bekleyiş sürüyorKIRKLARELİ - Geçersiz oylar için itiraz yapılan İller arasında yer alan Kırklareli'de bekleyiş sürüyor.

Kırklareli'de Bekleyiş Sürüyor, System.String[]
Kırklareli'de bekleyiş sürüyor

KIRKLARELİ - Geçersiz oylar için itiraz yapılan İller arasında yer alan Kırklareli'de bekleyiş sürüyor.
YSK'nın Kırklareli'de oyların yeniden sayılmasına karar vermesinin gözler burada çıkacak sonuca çevrildi. Kırklareli Adliyesinde oy nöbetleri devam ediyor.
Alınan bilgiye göre; Seçimi 248 oyla kaybeden Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut, şu ana kadar 93 sandığın sayımının tamamlandığını ve 166 oy farkıyla önde olduklarını açıkladı.
Geçersiz oylar için itiraz yapılan iller arasında Kırklareli'de yer aldı. Kırklareli'de oyların toplandığı Kırklareli Adliyesi önündeki bekleyiş devam ediyor. Kimi uzun süreli kalırken, çalışanlar iş çıkışı, ya da öğlen molalarında Kırklareli Adliyesi önünü uğrayıp, gelişmeler hakkında bilgi alıyorlar. Akşam saatlerinde gelenler, yanlarında getirdikleri, kek, kurabiye tarzı yiyecekleri getirip, bekleyen arkadaşlarına ikram ediyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:14 Kaynak: İHA

Kırklareli, Genel
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