Kırklareli'de "beslenme alışkanlıkları eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de 'beslenme alışkanlıkları eğitimi' düzenlendi - Son Dakika

Kırklareli'de "beslenme alışkanlıkları eğitimi" düzenlendi

6 saat önce

Kırklareli'de "beslenme alışkanlıkları eğitimi" verildi.

Kırklareli'de

Kırklareli'de "beslenme alışkanlıkları eğitimi" verildi.

Türk Böbrek Vakfı tarafından Şeker Depoları Cazibe Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Türk Böbrek Vakfı üyesi ve Tekirdağ Diyaliz Merkezleri


koordinatörü Ali Arda tarafından kamu kurumlarında görevli personele bilgiler aktarıldı.

Arda, aşırı tuz ve şeker tüketimine bağlı gelişen hastalıkların her yıl önemli artış gösterdiğini söyledi.

Türkiye'deki 3 milyondan fazla obezite hastasının 1,8 milyonunun 18 yaş altındaki çocukların oluşturduğunu ifade eden Arda, her yıl yüzde 8 oranında artan bu sayının ve ortaya çıkan böbrek hastalığı dahil birçok hastalığın önüne geçmenin beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinden geçtiğini anlattı.

Eğitim çalışmalarının toplum sağlığı yararına büyük bir yatırım olduğunu vurgulayan Arda, şöyle devam etti:

"Ülkemizde böbrek hastalıkları riski dünya ortalamalarının üzerinde, dünyada ortalama her 10 kişiden birinde bu risk varken, ülkemizdeki risk oranı her 7 kişiden biri olarak görülmektedir. Bu yüksek riskin giderilmesi için çocuklara yönelik yapmış olduğumuz bilinçlendirme ve farkındalığı arttırma faaliyetlerimizin yanında, siz yetişkinlere de bu eğitimleri vererek, bilinçlendirme ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz."

Arda, organ bağışının da önemine vurgu yaparak 28 bin 28 kişinin böbrek nakli beklediğini aktardı.

Eğitim sonunda katılımcılara Türk Böbrek Vakfının çocuklar için hazırladığı böbrek dede kitapçıklarından dağıtıldı.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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