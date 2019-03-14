Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kırklareli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Kırklareli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Kırklareli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Kırklareli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay geçtiğimiz 9 Mart tarihinde saat 21.30 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple Ş.E. ile Ş.K. ve Y.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavga dönüşürken Ş.E. karnına aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ş.E'yi Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ş.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Yayla Mahallesi, kavga, Kırklareli, 3. Sayfa
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