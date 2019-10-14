Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek
Son Dakika Güncel Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek

Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek

1 saat önce

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.

Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek, System.String[]

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.


Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 25-28 Ekim 2019 tarihleri arasında dört gün süreli 2. dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenleneceğini belirtti. Özkan, eğitimin tüm meslek gruplarına açık olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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