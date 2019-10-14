Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek
1 saat önce
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.
Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 25-28 Ekim 2019 tarihleri arasında dört gün süreli 2. dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenleneceğini belirtti. Özkan, eğitimin tüm meslek gruplarına açık olduğunu ifade etti. - KIRKLARELİ
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