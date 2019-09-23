Kırklareli'de bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 1597 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği yönündeki duyum üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ev ve bahçesinde yaptığı aramada 1597 litre kaçak içki ve 253 TAPDK bandrollü içki kapüşonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç., G.C. ve C.D., yakalanarak, gözaltına alındı.