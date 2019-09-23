Kırklareli'de bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi
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Kırklareli'de bin 597 litre kaçak içki ele geçirildiKırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 1597 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:39 Kaynak: DHA
Kırklareli'de bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 1597 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği yönündeki duyum üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ev ve bahçesinde yaptığı aramada 1597 litre kaçak içki ve 253 TAPDK bandrollü içki kapüşonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç., G.C. ve C.D., yakalanarak, gözaltına alındı.
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