Kırklareli'de bin kök kenevir bitkisi imha edildi
11 dakika önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde dere yatağında bulunan bin kök kenevir bitkisi imha edildi.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:14 Kaynak: İHA
'nin Babaeski
ilçesine bağlı Kuleli köyünde dere yatağında bulunan bin kök kenevir bitkisi imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü Sarıçayırlar mevkiinde bulunan dere yatağında boyları 60-150 cm arasında olan ve kendiliğinden yetiştiği değerlendirilen bin kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevir
bitkileri, numune alınmasının ardından yakılarak imha edildi. - KIRKLARELİ
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