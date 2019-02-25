Kırklareli'de Bir İlçede Daha Okullar Tatil
58 dakika önce
Kıkrlareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy İlçesinden sonra Kofçaz İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi.
Kıkrlareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy
İlçesinden sonra Kofçaz
İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi. Kırklareli
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Kofçaz ve Demirköy ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir)gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:43 Kaynak: İHA
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