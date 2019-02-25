Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Bir İlçede Daha Okullar Tatil

Kırklareli'de Bir İlçede Daha Okullar Tatil

58 dakika önce

Kıkrlareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy İlçesinden sonra Kofçaz İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi.

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Kıkrlareli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy İlçesinden sonra Kofçaz İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Kofçaz ve Demirköy ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir)gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir" denildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Kofçaz, Demirköy, Kırklareli, Güncel
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