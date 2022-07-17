Kırklareli'de Bizans dönemine ait değerli parçalar ele geçirildi

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen perasyonda Bizans dönemine ait parçalar ile ruhsatsız tabanca ve kenevir ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Demirköy İlçesi İğneada beldesinde M.M. (35) isimli kişinin evinde arama yapıldı. Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen; 4 adet bronz sikke, 4 adet bronz kadeh, 4 adet gülabdan (koku kabı), 2 adet ruhsatsız tabanca, 215 adet tabanca fişeği, 1 adet pala ile birlikte bir miktar saksılara dikilmiş halde kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M. ilgili '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu', '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu' ile '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.