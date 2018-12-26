Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Bulunan Tarihi Su Tünellerinin 7 Girişi Tespit Edildi

Kırklareli'de Bulunan Tarihi Su Tünellerinin 7 Girişi Tespit Edildi

8 dakika önce

KIRKLARELİ'de tarlasını süren çiftçinin bulduğu 10 metre derinliğindeki su tünelleri ile ilgili yapılan çalışmada, tünellerin 7 ayrı girişinin olduğunu tespit edildi.

Kırklareli'de Bulunan Tarihi Su Tünellerinin 7 Girişi Tespit Edildi, System.String[]
KIRKLARELİ'de tarlasını süren çiftçinin bulduğu 10 metre derinliğindeki su tünelleri ile ilgili yapılan çalışmada, tünellerin 7 ayrı girişinin olduğunu tespit edildi.

Kırklareli'nin Dereköy yolu üzerinde yaklaşık 2 hafta önce tarlasını traktörle süren çiftçi, aracının taşa çarpması üzerine inip, baktığında, taşın altında derin kuyu olduğunu gördü. Çiftçi, durumu tanıdığı Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem'e bildirdi. Çidem ise başka çalışma için İstanbul'dan kente gelen Galeri Mağara Araştırma Grubu üyeleriyle konuyu paylaştı. Grup üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Eğilmez ile inşaat mühendisi Metin Albukrek, özel kıyafetlerle girdikleri kuyuda yaklaşık 1 saat süren incelemelerde bulundu. Konunun bildirildiği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü' de kuyuda inceleme yaptırdı. İlk inceleme sonucu kuyu ve su tünellerinin Balkan Savaşları'ndan kalma olduğu değerlendirildi. 

Bulunan su tüllerinde Kırklareli Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı yeniden tünele girdi. İçerisinden su akan tünelde 6 süren bir çalışma yapan ekipler, yaklaşık 300 metre ilerlediği tünelin 7 ayrı girişi olduğunu belirledi. Ekipler, çökme tehlikesi bulunan tünelde ayrıca haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve telsiz tellerine rastladı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tüneldeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların da yapılacağını kaydetti.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:56 Kaynak: DHA

İstanbul, Kırklareli, Güncel
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