Kırklareli'de buzağı destekleri ödeniyor - Son Dakika
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Kırklareli'de buzağı destekleri ödeniyor

7 saat önce

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, 2018 yılı buzağı desteklerinin ödenmeye başladığını bildirdi.

Kırklareli'de buzağı destekleri ödeniyor, System.String[]

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, 2018 yılı buzağı desteklerinin ödenmeye başladığını bildirdi.

Dermenci, yaptığı yazılı açıklamada, desteklemelerin şubat ayına kadar tüm yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

İl genelinde 13 milyon 444 bin 200 lira destekleme ödemesi yapılacağını aktaran Dermenci, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suni tohumlama, sığırlarda genetik ilerlemeyi sağlayan üstün verimli boğaların kullanıldığı en etkin araçlardan biridir. Biliyoruz ki hayvan ıslahı açısından suni tohumlama çok önemli bir faktördür. Üyelerimizin 2018 yılı son dönem buzağı desteklerinden 16 bin 837 buzağısı suni tohumlamadan doğmuştur. Çıkan buzağı desteklerine baktığımızda, tutulan düzenli kayıtlarımız sayesinde birlik üyelerimizin desteklerden en iyi şekilde faydalandıklarını görmekteyiz."

Kırklareli, Genetik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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