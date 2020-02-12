Kırklareli'de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar - Son Dakika

Kırklareli'de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırla otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırla otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tırın altına giren araçtan sağ çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, otomobilde bir de köpek bulundu. Kazada yaralanmayan sevimli köpek ise veterinerlik birimine teslim edildi.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Lüleburgaz Otoban gişeleri çıkışı Çorlu istikametinde meydana geldi. Recep A. (57) idaresindeki 34 CHD 358 plakalı otomobil, otoban gişelerinden çıktıktan yolun sağ şeridinde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Otomobil büyük bir gürültüyle tırın altına girerken akıl ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kadın otomobil içinde sıkıştı. Kazayı gören tır şoförü durumu sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Can pazarının yaşandığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü ve yanındaki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Emniyet kemeri kurtardı


Öte yandan olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda Recep A. ve yanındaki kişinin kurtulmasını sağlayan etkenlerin emniyet kemeri olduğu öğrenildi. Adli kaynaklarından alınan bilgiye göre sürücü ve yolcunun emniyet kemerini takması sonucu kaza anında hava yastığının açıldığı belirtildi. Araç içindekilerin emniyet kemerini takmaması durumunda araçtan fırlama ihtimali ya da hava yastığının açılmama durumunun olduğu belirtildi.


Araçtaki köpek kurtuldu


Tüm bunların yanı sıra araçta yapılan incelemeler sonucunda otomobilin bagajında yolculuk eden bir de köpek bulundu. Recep A.'a ait olduğu öğrenilen ve korktuğu gözlemlenen köpeğin herhangi bir yara almadığı görülürken, köpek daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Magazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyor
Evcil hayvan taşımacılığında otobüs firmaları yeni kurallar getiriyor Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:44:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de can pazarı: Tırın altından sağ çıktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]