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Kırklareli'de Çiftçinin Tesadüfen Bulduğu Tarihi Su Tünelleri, Arkeolojik Sit Alanı İlan...

1 saat önce

Kırklareli'de çiftçinin tesadüfen bulduğu tarihi su tünelleri, arkeolojik SİT alanı ilan edildiGurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de tarlasını süren çiftçinin tesadüfen bulduğu 10 metre derinliğindeki tarihi su yolu tünelleri, 1'inci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edildi.

Kırklareli'de çiftçinin tesadüfen bulduğu tarihi su tünelleri, arkeolojik SİT alanı ilan edildi

Gurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de tarlasını süren çiftçinin tesadüfen bulduğu 10 metre derinliğindeki tarihi su yolu tünelleri, 1'inci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edildi.

Kırklareli'de geçen aralık ayında Dereköy yolu üzerinde tarlasını traktörle süren çiftçi, büyük bir taşın altında derin bir kuyu olduğunu farkederek, durumu Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem'e bildirdi. Çidem, İstanbul'dan kente gelen Galeri Mağara Araştırma grubu üyeleriyle konuyu paylaştı. Grup üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Eğilmez ile inşaat mühendisi Metin Albukrek, özel kıyafetlerle girdikleri kuyuda yaklaşık 1 saat süren incelemelerde bulundu. Ardından Kırklareli Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla yeniden tünele giren araştırma grubu, yaklaşık 300 metre ilerleyen tünelin 7 ayrı girişi olduğunu belirledi. Ekipler, çökme tehlikesi bulunan tünelde ayrıca haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve tellere rastladı. Su yolu boyuncu yapılan incelemede, bacaların askeri onarım gördüğü, dönemin tuğla ve malzemelerinin kullanıldığı, orijinal bacalarında ise taş örgü sisteminin kullanıldığı belirlendi. Helenistik, Roma, Bizans dönemlerinde şehre su sağlamak amaçlı zemin suyunun tonozlu tünel sistemiyle taşıyan kanat sisteminin ise Kırklareli su tünellerinde de mevcut olduğu belirlendi. Yaklaşık 400 metre hat boyunca su yolu ve tünellerinin daha sonra askeri amaçlı su temini ve haberleşme amaçlı olarak kullanıldığı da ortaya çıkarıldı.

Kırklareli Müze Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tellakzade Mahallesi'nde bulunan su yolu ve tünellerinin 1'inci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edilmesine karar verdi.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:40 Kaynak: DHA

DHA, Kırklareli, Güncel
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