Kırklareli'de çiftlik atıklarının göleti kirlettiği iddiası

KIRKLARELİ'nin Deveçatağı köyünde yaşayanlar, sulamada kullandıkları göletin köydeki bir çiftlikten atılan atıklarla kirletildiğini iddia etti. Köylülerin şikayeti üzerine jandarma ekipleri tutanak tutarken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri göletten numuneler alarak incelemeye gönderdi. Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, "Ergene kokuyor, dereler kokuyor, göletler kokmaya başladı. Bozulan bir şeyi düzeltecek çare vardır. İlgili, yetkili kim varsa derhal sürece dahil olmalı. Görevlerini yapmalıdır" dedi.Kırklareli merkeze bağlı Deveçatağı köyünde yaşayanlar sulama yaptıkları, binlerce hayvanın su içtiği göletin, bir hayvan çiftliğinin atıklarıyla kirletildiğini öne sürdü. Son olarak çiftlikten yine atık kirli suların gölete bırakılması üzerine köylüler jandarmaya şikayette bulundu. Bunun üzerine ekipler olay yerinde tutanak tutarak, inceleme başlattı. Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de göletten numune alarak incelemeye gönderdi.'BALIKLAR ÖLDÜ, ARILAR SALDIRGAN OLDU'Yapılan şikayetlere rağmen 3 yıldır hiçbir tedbir alınmadığını savunan köy sakinlerinden Ernis Balım, "Çiftlikten gelen atık sular gölet suyuna karışarak balık ölümlerine neden oluyor. Tarlalarımızda ekili arazilerimize zarar veriyor. Bu sudan hayvanlarımız su içemiyor. Tarlalarımızı da sulayamıyoruz. Vaziyet perişan. Defalarca bu konuyla ilgili şikayetçi olmamamıza rağmen ilgilenilmedi. Ben dahil burada çok arıcılık yapan var. Arılar pis suya konmaz. Arılarımız bu göldeki pis suyu içemediği için de susuz kalıyor ve bu yüzden saldırgan oluyorlar. Bu gölden kavun, karpuz yetişiyor. Mısır tarlalarımız var. Köy olarak buradan faydalanıyoruz. İnsan bu suyu elleyebilir mi? Bu sudan hiçbir şey yetişmiyor. 1968 yılında köylünün mahsulünü sulaması için yapılmış bir gölet burası. Şimdi bu gölden faydalanamıyoruz. Köyümüzde bin 500 büyükbaş bir o kadar da küçükbaş hayvan var" diye konuştu.'DURUM ÇOK KÖTÜ'Çiftlikten akan atık suların 25 dönüm ekili arazisine zarar verdiğini söyleyen Deveçatağı çiftçilerinden Birol Cancan, "Tarlamız hayvan pislikleriyle doldu, her tarafı bataklık oldu. Bu atıkların içinde ilaçlar da var. Meyve sebze hiç bir şey yetişmez oldu. Durum çok kötü. Bunun önlemini almak lazım. Bu atıklar yüzünden 5 bin dönüm arazi sulanamıyor. Mısır bile olmuyor artık. Ayçiçekleri verim vermez oldu. Benim 25 dönüm tarlam bataklık içinde kaldı. Zararımız büyük. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.'NUMUNE ALINDI'Köylülerden Ahmet Çoban da yetkililere haber vermelerine rağmen hayvan atıklarının göletlerini kirletmeye devam ettiğine belirterek, "Kırklareli Valiliği bu işe al atmadan ne kadar mücadele etsek de sonuç alamayız. Buraya gelen yetkililer göletten numune su alıp götürüyor ama pis kokan gölet hala kirlenmeye devam ediyor. Bizim mücadelemiz bu işe yetmiyor. Valinin bu gölü gelip görmesi gerekiyor. Aksi taktirde gelip inceleyenler hiç bir işlem yapmıyor" diye konuştu.'SUDA BALIK ÖLÜMLERİ DE YAŞANDI'Köyde hayvan besiciliğinin yanı sır çiftçilik yapan Cengiz Öztoprak da gölet suyunun temizlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Çiftlikten gelen hayvan atıklarıyla gölet suyumuz ve tarlalarımız kirletiliyor. Gölet suyu çamurlaşarak renk değiştirdi. Suda balık ölümleri de yaşandı. Yetkililerle konuştuğumuzda 1-2 gün pis akıntı kesiliyor ama sonra yine devam ediyor. Bu akıntıların durmasını gölet suyumuzun temizlenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.'ATIK TOPLAMA HAVUZU OLMADAN GÖLET BİR AN ÖNCE KURTARILMALI'Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem ise, hayvan çiftliğinin göleti kirletmesiyle ilgili kurumlara başvurduklarını söyledi. Çiğdem, "Ergene kokuyor, dereler kokuyor, göletler kokmaya başladı. Tuz kokmaya başladı. Bozulan bir şeyi düzeltecek çare vardır. Ama o çare de bozulmuşsa artık yapacak bir şey kalmaz. İlgili, yetkili kim varsa derhal sürece dahil olmalı. Görevlerini yapmalıdır. En kısa sürede kirliliğin önüne geçilerek kalan temiz su kaynaklarının fakatsız, amasız, ancaksız, kayıtsız şartsız korunmasını sağlamaları gerekir. Hayvan çiftliklerinin su kaynaklarına verdiği zararları ilimiz sınırları içerisinde birçok defa gördük. Artık görmek, duymak istemiyoruz. Dünyadaki temiz su kaynaklarının hızla tükendiği bir dönemde, bölgemizdeki temiz su kaynaklarının hızla kirletildiğini görmek gelecek adına endişelerimizi arttırmaktadır. Sıcak yaz aylarında hayvanların su içemediği bir gölet, ancak atık havuzu olur. Atık toplama havuzu olmadan gölet bir an önce kurtarılmalıdır. Kirliliği yaratanlar hakkında en hızlı şekilde etkin adli ve idari yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

