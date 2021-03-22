Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı - Son Dakika

Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı

22.03.2021 11:06
Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü mücadele dönemi kapsamında başlatılan "Dinamik Denetim Süreci" Kırklareli'nde yoğun bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü mücadele dönemi kapsamında başlatılan "Dinamik Denetim Süreci" Kırklareli'nde yoğun bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kontrollü Normalleşme Dönemi" ile birlikte uygulamaya konulan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Kırklareli'nde denetimler sıklaştırıldı. Hafta içi olduğu gibi denetim ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da hizmet veren işletmeleri denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araçlar üzerinde denetim gerçekleştirirken, araçta maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Vali Osman Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, "turuncu" kategoride olan Kırklareli'nin "mavi" kategoriye geçebilmesi için denetim ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, "İlimizin vaka artışını kontrol altına alarak, turuncu kategoriden mavi kategoriye geçilmesi için denetim ekiplerimiz hepimiz için her zaman sahadalar. Sizler de öncelikli olarak yetkililerce belirlenmiş tedbir ve kurallara uyarak, uymayanları da 112, 155, 156 numaraları ve HayatEveSığar HES uygulaması üzerinden ihbarda bulun özelliği ile kural ihlallerini bildirerek, salgının kontrol altına alınmasına destek olun" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı
Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı
Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı
Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı
Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı

İçişleri Bakanlığı, Normalleşme, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de covid-19 salgınına karşı denetimler arttı - Son Dakika


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