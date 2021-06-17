Kırklareli'de DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan aranan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.F. hakkında terör örgütü DEAŞ üyesi olmaktan yakalama kararı çıkarıldı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu A.F.'yi Üsküp beldesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.F'nin işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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