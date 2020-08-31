- Kırklareli'de denize giren iki kişi boğuldu - Son Dakika

- Kırklareli'de denize giren iki kişi boğuldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ve İğneada beldelerinde denize giren 2 kişi boğuldu.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde dün denize girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki T.A. için AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, helikopterle arama yapıldı. Havadan, karadan ve denizden yapılan aramalar netice vermeyince denizde kaybolan vatandaş bulunamadı.

Yürüyüş yaparken bulundu

Sabah saatlerinde bir vatandaşın yürüyüş yapması ile denizin kenarında bir kişinin cansız bedeni olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri söz konusu cesedin T.A.'ya ait olduğunu belirledi. T.A.'nın cesedi morga kaldırıldı.

Bir kişi daha boğuldu

Demirköy İlçesine bağlı İğneada beldesinde de denize giren 15 yaşındaki S.S. boğuldu. Jandarma ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada S.S.'nin cesedine ulaşıldı. S.S.'nini cesedi de hastane morguna kaldırıldı.