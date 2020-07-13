Kırklareli'de denize giren kişi kayboldu - Son Dakika

Kırklareli'de denize giren kişi kayboldu

Kırklareli'de denize giren kişi kayboldu Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada tatil beldesinde serinlemek için denize girdiği iddia edilen kişi dalgaların arasında kayboldu.

Kırklareli'de denize giren kişi kayboldu

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KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı İğneada tatil beldesinde serinlemek için denize girdiği iddia edilen kişi dalgaların arasında kayboldu. Aramalar akşam saatlerine kadar devam ederken şahıs bulunamadı.

Olay Kırklareli'nin Demirköy İlçesine bağlı tatil beldesi olan ve yaz aylarında tatilci akınına uğrayan İğneada'da meydana geldi. İddiaya göre yakınlarıyla birlikte günü birlik tatil beldesine gelen H.T. isimli şahıs serinlemek için Mert Gölü mevkiinde denize daldı. Bir süre sonra H.T. isimli şahıs dalgalara kapılarak denizde bir anda gözden kayboldu. Şahsın denizde kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Kırklareli AFAD, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ihbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı bölgeye geldi.

Hava karardı şahıs bulunamadı

Denizde kaybolan H.T.'nin bulunması için denizden, karadan ve havadan geniş kapsamlı aramalar yapıldı. Saatler süren arama çalışmaları havanın karardığı saatlere kadar sürerken, aramalardan herhangi bir netice alınamadı. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, denizde kaybolan şahsın bulunması için aramaların yarın devam edileceği öğrenildi.

Kırklareli, Demirköy, İğneada, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 01:18 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de denize giren kişi kayboldu - Son Dakika
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