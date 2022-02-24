Kırklareli'de deredeki kum adacığında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Kırklareli'de deredeki kum adacığında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

24.02.2022 14:55
Kırklareli'de deredeki kum adacığında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su seviyesinin yükselmesi sonucu deredeki kum adacığında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su seviyesinin yükselmesi sonucu deredeki kum adacığında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dere Mahallesi'ndeki tarihi taş köprünün altından geçen derede bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, su seviyesindeki artışı nedeniyle kıyıdan köpeğe ulaşamadı.

Araç trafiğine bir süre kapatılan tarihi taş köprüden çelik halat yardımıyla inen itfaiye eri, köpeğin bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiyeciler köpeği bir süre sevdi.

Kırklareli'de deredeki kum adacığında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kırklareli'de deredeki kum adacığında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de deredeki kum adacığında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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