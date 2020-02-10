Kırklareli'de din görevlilerine temel aile bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Kırklareli Müftülüğü, temel aile bilinci eğitimi düzenledi.

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda gerçekleştirilen eğitime, Müftü Hüseyin Demirtaş, Müftü Yardımcısı Ramazan Özdemir, Şube Müdürü Abdullah Mangır, İl Vaizleri Nuh Yılmaz ve Yunus Emre Demirtaş ile cami görevlileri katıldı.

Demirtaş, konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi politikası kapsamında eğitimin düzenlendiğini belirtti.

Ailenin kurulması kadar devamlılığının da sağlanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Demirtaş, aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kur'an ve sünnet ışığında aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin kazandırılmasını istediklerini aktaran Demirtaş, her yönüyle aile içi iletişimin de geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Daha sonra vaizler Nuh Yılmaz ve Yunus Emre Demirtaş eğitim verdi.