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Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

22.12.2021 13:42

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı Kırklareli'de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere...

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de drone ile havadan trafik denetimi yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Ekipler, denetimde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan 14 sürücüyü drone ile tespit edip cezai işlem uyguladı.

Öte yandan bazı sürücülerin drone cihazını görünce emniyet kemeri taktığı görüldü.

Kent giriş ve çıkışlarında trafik denetimleri devam edeceği bildirildi.

Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı
Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Polis, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Drone destekli denetimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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