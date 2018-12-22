Kırklareli'de Elektrik Kesintisi
4 saat önce
Kırklareli'de 44 köy ile 13 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Kırklareli
'de 44 köy ile 13 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, trafo merkezinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı 44 köy ile 13 mahalleye 24 Aralık
Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.
Kkesinti 01.00-06.00, saatlerinde uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:20 Kaynak: AA
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