Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

4 saat önce

Kırklareli'de 44 köy ile 13 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi, System.String[]
Kırklareli'de 44 köy ile 13 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, trafo merkezinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı 44 köy ile 13 mahalleye 24 Aralık Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.


Kkesinti 01.00-06.00, saatlerinde uygulanacak.


Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:20 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum İmar Barışına Kaç Kişinin Başvurduğunu ve Elde Edilen Geliri Açıkladı Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti

Erdoğan'ın Makam Aracında Vatandaş İle Sohbeti Sosyal Medyada Gündem Oldu Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu Dinlemedi, Adalar'da Erdem Gül'ü Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 15:31:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Elektrik Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]