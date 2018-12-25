Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Kırklareli'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi, System.String[]
Kırklareli'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji nakil hattı fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle Üsküp beldes'nin Mehmet Çavuş, Kemalpaşa, Cevatpaşa ve Gündoğdu mahallelerine 27 Aralık Perşembe günü elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-12.00, saatlerinde uygulanacak.

Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:07 Kaynak: AA

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