Kırklareli'de Elektrik Kesintisi
1 saat önce
Kırklareli'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Kırklareli
'de 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, enerji nakil hattı fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle Üsküp
beldes'nin Mehmet Çavuş
, Kemalpaşa
, Cevatpaşa ve Gündoğdu
mahallelerine 27 Aralık
Perşembe günü elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesinti 09.00-12.00, saatlerinde uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:07 Kaynak: AA
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