Kırklareli'de Elektrik Kesintisi
1 saat önce
Lüleburgaz ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Lüleburgaz
ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk
ve 8 Kasım mahallelerine 30 Aralık
Pazar günü elektrik verilemeyecek.
Kesinti 12.00-14.00, saatlerinde uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:35 Kaynak: AA
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