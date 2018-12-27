Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve 8 Kasım mahallelerine 30 Aralık Pazar günü elektrik verilemeyecek.


Kesinti 12.00-14.00, saatlerinde uygulanacak.


Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:35 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Güncel
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