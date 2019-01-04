Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi

22 dakika önce

Kırklareli'nin bir beldesinde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de Elektrik Kesintisi, System.String[]
Kırklareli'nin bir beldesinde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Üsküp beldesinin Mehmet Çavuş, Kemal Paşa, Cevat Paşa ile Gündoğdu Mahallelerine 6 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.


Kesinti 12.00-14.00, saatlerinde uygulanacak.


Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Üsküp, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel
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