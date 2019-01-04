Kırklareli'de Elektrik Kesintisi
22 dakika önce
Kırklareli'nin bir beldesinde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Kırklareli
'nin bir beldesinde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Üsküp
beldesinin Mehmet Çavuş
, Kemal Paşa, Cevat Paşa
ile Gündoğdu
Mahallelerine 6 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.
Kesinti 12.00-14.00, saatlerinde uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:29 Kaynak: AA
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