Son Dakika Haberleri: Kırklareli' de Eş Zamanlı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kırklareli' de Eş Zamanlı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

59 dakika önce

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli ve İstanbul' da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli' de Eş Zamanlı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli ve İstanbul' da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen biri kadın olmak üzere 3 şahısın tespit edildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı bağlı olarak Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.A, O.K. ve T.B.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Kırklareli Devlet Hastanesindeki kontrollerinin yapılmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan incelemelerde 8 cep telefonu, 10 sim kart ele geçirildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:14 Kaynak: İHA

Jandarma, İstanbul, Kırklareli, Güncel
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