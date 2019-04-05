Kırklareli' de Eş Zamanlı Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
59 dakika önce
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli ve İstanbul' da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli
ve İstanbul
' da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddia edilen biri kadın olmak üzere 3 şahısın tespit edildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı
bağlı olarak Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.A, O.K. ve T.B.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Kırklareli Devlet Hastanesindeki kontrollerinin yapılmasının ardından, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan incelemelerde 8 cep telefonu, 10 sim kart ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi
Albayrak: Seçime Gitme Mecburiyeti Ortadan Kalktı
Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü