Kırklareli'de fırtına; dev ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çatılar uçarken, dev ağaçlar devrildi, ekili tarlalar ise zarar gördü. Üsküpdere köyü muhtarı

Gökay Gülen, "Dolu, buz, şiddetli yağmurun etkisinde kaldık. Yaklaşık 6 bin dekar tarım arazimiz zarar gördü. Köy içinde evlerimiz yıkıldı. Bahçelerimizde ekili biber, domates kabaklarımız yerle bir oldu. 16 küçükbaşımız kayıp, 2'sinin ölüsünü bulduk" dedi.

Merkeze bağlı Üsküpdere, Kavaklıdere ve Bayramdere köylerinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu; dev ağaçlar devrilirken, su baskınları yaşandı. Fırtınanın en büyük zararı verdiği Üsküpdere köyünde, tarihi köy camisinin çatısı ile bazı evlerin çatıları uçarken, dev ağaçlar devrildi; 6 bin dekar ekili buğday ve ayçiçeği tarlası da zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı afette 16 küçükbaş kayboldu, 2 küçükbaş ise telef oldu. Afet sonrası bölgede inceleme yapan Vali Osman Bilgin, Üsküpdere'ye AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerini sevk etti.

'HER ŞEY 15 DAKİKADA OLDU'

Üsküpdere köyünün muhtarı Gökay Gülen, her şeyin, aniden bastıran yağmurun ardından 15 dakika gibi kısa sürede yaşandığını belirterek, "Dolu, buz, şiddetli yağmurun etkisinde kaldık. Yaklaşık 6 bin dekar tarım arazimiz zarar gördü. Köy içinde evlerimiz yıkıldı. Bahçelerimizde ekili biber, domates kabaklarımız yerle bir oldu. Böyle bir afet yaşadık. Ben 30 yaşındayım böyle bir olay yaşamadık, büyüklerimizde böyle afet yaşamadığını söylüyor. Her şey 15 dakika içinde oldu. Devletimizin yetkililer geldi, Kırklareli valimiz Osman Bilgin incelemesi sonrası buraya AFAD ve İl Özel İdaresi çalışanları gelerek köyümüzde çalışma başlattı. Kırklareli Valimiz Osman Bilgin, gerekli yardımların yapılacağını söyledi" diye konuştu.

'16 HAYVANIMIZ KAYIP'

Can kaybının olmadığı köyde hayvanlarının telef olduğunu dile getiren Gülen, "Köyde 16 küçükbaşımız kayıp, 2 tanesinin ölüsünü bulduk. Büyükbaşlarımızı son anda ahırlara soktuk. Çok şükür can kaybımız yok. Çoğu ekili buğday ve ayçiçeği tarlalarımızı sigortada yaptırmadık, zararımız çok büyük" dedi.

Köyde yaşayan Meral Gündüz ise "Sesle geldi, hortum gibi bir şeydi. Evdeydim ve camdan baktığımızda karşı tarafı göremiyorduk. Bir an öldüğümüzü düşündük. Evin çatısı dökülmeye başladığında kendimizi dışarı attık. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

'YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI'

Etkili olan dolunun, evlerinin çatısında kiremitleri kırdığını ve yumurta büyüklüğünde olduğunu anlatan Emine Gündüz de "73 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Çok korktuk. Yumurta büyüklüğünde buzlar yağdı. Evlerimizin çatılarındaki kiremitleri kırdı. Ev üzerimize yıkılacak, sandık ve kendimizi dışarı attığımızda çatı düştü. Şok yaşadık" dedi.

Köylülerden Ünsal Kıran, afetin çok korkunç olduğunu belirterek, "Gökten çok büyük buz yağdı. Ağaçları, çatıları, camları ve duvarları yerle bir etti. Çok korktuk" diye konuştu.