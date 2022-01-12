Üye Girişi
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI - Son Dakika

KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI

12.01.2022 16:51

KIRKLARELİ'de dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

KIRKLARELİ'de dün gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Saatte 110 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle meydana gelen hasarların tespit çalışmaları sürüyor.

Kırklareli'de dün saat 22.00 sıralarında etkili olan ve saatte hızı 110 kilometreyi bulan fırtına 11 binanın çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, ağaçların üzerine devrildiği 3 araçta hasar oluştu. Elektrik direklerinin devrilmesi ve enerji nakil hatlarının da kopması nedeniyle bası yerleşim birimlerinin elektrikleri kesildi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bu gecede etkili olmasını beklediklerini belirterek, vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. İl merkezi ve Kofçaz ilçesinde bugün eğitime ara verilen Kırklareli'de valilik, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 'Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğu olduğu' belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan şiddetli fırtına ve olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Valimiz Osman Bilgin'in koordinasyon ve yönetiminde ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımızın eş güdümünde yürütülen hasarların önlenmesine yönelik saha çalışmaları ile birlikte olumsuz hava koşulları sebebiyle maddi hasara uğrayan tüm vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Olumsuz hava şartları sebebiyle maddi hasara uğrayan tüm vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı merkezimize bildirmeleri durumunda, teknik ekiplerimizce hasar tespitleri yapılacaktır. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Allah ülkemizi ve ilimizi her türlü afetten korusun" denildi.

'ÇOK KORKTUK'

Fırtınada evinin çatısı yerinden sökülerek yan binanın üzerinde devrilen Tansel Mesutoğulları, "Rüzgarın şiddetinden dolayı çatı yerinden kalkarak, yüzde 80'i yan taraftaki evin çatısına devrildi. Hasarımız tespit yapıldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz"dedi. Fırtınada evinin çatısı hasar gören Celal Mesutoğulları, "Evde oturuyorduk, çok gürültülü bir ses geldi, korktuk ve hemen dışarı çıktım baktım ki evimin çatısına çatı devrilmiş. Çok korktuk. Bizim çatıda da hasar oluştu" diye konuştu. Bahriye Durmaz ise, "Akşam bir gürültü duydum ve sabaha kadar uyuyamadık. Çok korktuk. Çok ses geldi, ve kaza olmuş sandık. Sonra çatının uçtuğunu gördük. Mahalleli olarak sabaha kadar kimse uyumadı" dedi.

'HALI SAHA YERLE BİR OLDU'

Fırtınada halı sahasının büyük zarar gördüğünü söyleyen Murat Baytaroğlu, "Biz bu sahayı 5 yıl önce yaptık ve o günden bu yana işletiliyoruz. Açıkçası elimizde avucumuzda ne varsa buraya yatırdık. Daha önce de rüzgarda brandalarımız yırtılıp küçük çaplı hasarlar olmuştu ama bu fırtınada çok aşırı derece zarar verdi. Biz fırtınada buradaydık ve o an brandalar yırtılıp uçmaya başladı. Hemen dışarı çıktık ve daha sonra demirler sağa sola uçmaya başladı. Allah'tan kimseye zarar vermedi. Dün gece burada 160 kilometre hızla esen rüzgar vardı. Arabalarımız neredeyse ters dönecekti. Büyük demir profiller parçalandı, yerle bir oldu. Zararımız 1.5 ile 2 milyon arasında. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI
KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Kırklareli, Fırtına, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI - Son Dakika


Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler Son Dakika! NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'ya saldırırlarsa büyük bedel öderler         
17:07
Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti         
17:00
K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı         
16:52
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
17:03 Galatasaray'a gidiyor derken şaşırttı! Serdar Gürler'den sürpriz imza
16:59 Son dakika: ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla altın yükselişe geçti
16:57 "Doğum koçu" ile evde doğum yapan kadın bebeğini kaybetti
16:52 K9 köpeği, çıplak hırsızın cinsel organına doğru saldırdı
16:45 Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 17:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ'DE FIRTINANIN VERDİĞİ HASARIN TESPİTİNE BAŞLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement